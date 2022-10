Nach dem erfolgreichsten Saisonstart im fünften Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga rennen die Fans dem Hamburger SV wieder die Bude ein. Daran wird auch das 1:1 (0:0) am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern nichts ändern. Nach Saison übergreifend 13 Siegen, einem Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen aus den jüngsten 16 Spielen hat der Tabellenführer nicht nur den Wiederaufstieg in die Eliteklasse vor Augen.

Das Team von Tim Walter hat der chronischen Unruhe in Vorstand und Aufsichtsrat getrotzt und die Anhängerschaft schon am Ende der vergangenen Spielzeit hinter sich gebracht, als das Team in der Relegation knapp an Hertha BSC (0:2/1:0) scheiterte. "Es ist wieder hip, zum HSV zu gehen - und die Fans ziehen mit", hatte Trainer Walter in dieser Woche frohlockt. Es sei "schon Wahnsinn, wie die Jungs und Mädels uns unterstützen". Das war auch im Spiel gegen den starken Aufsteiger aus der Pfalz wieder der Fall.

Das hat dem HSV nicht nur zu sportlichem Rückenwind, sondern auch zu erheblichen Mehreinnahmen verholfen. Erstmals seit dem unglücklich verlorenen Relegations-Heimspiel war das Volksparkstadion gegen den FCK mit 57.000 Zuschauern ausverkauft. Da auch in den fünf vorherigen Heimauftritten mindestens 43.000 oder mehr Besucher Eintritt zahlten, liegt der Schnitt bei knapp unter 49.000 Fans. Kalkuliert hatte der Verein wegen der nicht absehbaren Corona-Pandemie vorsichtig mit lediglich 28.000 Zuschauern.

Da auch die letzten Heimspiele vor der WM-Pause gegen Magdeburg (über 40.000 Tickets weg), Regensburg und Sandhausen guten Besuch versprechen, klingelt es weiter in der HSV-Kasse. Und da der klamme Club für seine Ex-Profis Amadou Onana und Filip Kostic rund fünf Millionen Euro an unverhofften Bonus-Nachzahlungen erhielt, kann der Traditionsverein die rund zehn Millionen Euro für den ersten Abschnitt der nötigen Sanierungsarbeiten am Volksparkstadion selbst aufbringen. Die Arbeiten sollen im November beginnen.

