Fußball-Zweitligist Hamburger SV kommt einer Jubiläums-Marke beim Personal immer näher. Bei den Hanseaten sind seit der Bundesliga-Gründung 1963 in Liga-Partien 491 Spieler eingesetzt worden. Das teilte der Verein am Montag mit. Die Neuzugänge Ransford-Yeboah Königsdörffer, Laszlo Benes und Filip Bilbija haben am Sonntag im Auftaktspiel bei Eintracht Braunschweig (2:0) ihr Debüt für die Hamburger gegeben. Die Transferperiode ist noch nicht beendet, zudem stehen im Kader zwei Torhüter und zwei Feldspieler, die noch kein Zweitliga-Spiel für den HSV bestritten haben.