Das Spiel des FC St. Pauli gegen den HSV ist schon wegen der Rivalität brisant. Diesmal ist es auch das Zweitliga-Top-Spiel. St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler hat einen Auftrag.

Trainer Fabian Hürzeler weist die Favoritenrolle seines FC St. Pauli im Stadtduell gegen den Hamburger SV trotz der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga von sich. "In diesem Spiel gibt es keinen Favoriten", sagte der 30-Jährige am Mittwoch. "Auch der HSV wird das ähnlich sehen, dass das ein 50:50-Spiel ist, dass das darum geht, das Momentum auf deine Seite zu ziehen." Er glaube, dass der Respekt voreinander sehr groß sei. "Unsere Aufgabe wird am Freitag ganz klar sein, die Stadtmeisterschaft wieder zurückzuholen".

Die 110. Auflage des Derbys ist aber nicht nur wegen der jahrzehntelangen Rivalität von besonderer Brisanz. Diesmal ist es auch das Top-Spiel in der 2. Liga. "Eins gegen zwei - mehr geht nicht", sagte Hürzeler. Der Coach rechnet hinsichtlich der Qualität des HSV mit einem schwierigen Gegner, der ähnlich wie sein Team "einen spielerischen Ansatz hat."

Vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im mit mehr als 29 000 Fans ausverkauften Millerntor-Stadion steht der FC St. Pauli mit drei Punkten vor dem ersten Verfolger und sieben Kilometer entfernten Nachbarn HSV. Ein Sieg wäre für die Gastgeber nicht nur ein Prestigegewinn, sondern würde einen der schärfsten Konkurrenten vorerst distanzieren.

Hürzelers erstes Stadtduell als St. Pauli-Cheftrainer hatte er im April in einem wilden Spiel beim HSV mit 3:4 verloren. Es war seine zweite Niederlage als Verantwortlicher an der Seitenlinie des Kiez-Clubs. Danach kassierte er in keinem weiteren Pflichtspiel eine Pleite.

Seit er als Nachfolger von Timo Schultz Ende 2022 vom Assistenten zum Chef aufgestiegen war, holte die Mannschaft in der vergangenen Rückrunde in 17 Spielen 13 Siege und zwei Remis. In dieser Saison ist der FC St. Pauli in 14 Punktspielen noch ungeschlagen bei acht Siegen. Personell hat Hürzeler aktuell keine Sorgen. Alle Spieler sind bis auf den Langzeitverletzten Scott Banks (Kreuzbandriss) fit.

