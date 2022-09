Holstein Kiel will das desaströse 0:7 im Testspiel bei Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig wiedergutmachen. "Grundsätzlich haben wir eine sehr gute und charakterlich einwandfreie Mannschaft. Deswegen muss man als Trainer nicht irgendwie draufhauen, man muss die Fehler ansprechen", sagte Coach Marcel Rapp vor dem Ostsee-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hansa Rostock am Samstag (13.00 Uhr/Sky). "Deswegen glaube ich, dass die Jungs auf Wiedergutmachung aus sind", fügte der 43-Jährige hinzu.