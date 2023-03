Robin Himmelmann feiert seine Startelf-Premiere im Trikot des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 34-jährige Winterzugang der Kieler wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Jahn Regensburg Stammtorwart Tim Schreiber vertreten, der sich beim 1:1 gegen den SV Sandhausen am Knie verletzt hatte. "Wir haben mit Robin die ideale Lösung gefunden", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Freitag. Den zuletzt vereinslosen Himmelmann in der Spielpause zu verpflichten, sei die "absolut richtige Entscheidung" gewesen.