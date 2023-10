Fiete Arp von Holstein Kiel hat mit seinem Treffer den Auswärtssieg in Rostock eingeleitet und seine eigene Durststrecke beendet. Der 23-Jährige war mächtig stolz.

Fiete Arp von Holstein Kiel hat das Ende seiner Durststrecke beim 3:1-Erfolg in Rostock als Ergebnis harter Arbeit beschrieben. "Ich war das erste Mal nicht nervös in meiner Karriere, sondern positiv angespannt. Ich habe mir das im Training über Wochen erarbeitet. Ich bin auch stolz auf mich selbst", wurde der 23 Jahre alte Angreifer von den "Kieler Nachrichten" zitiert.

Vor seinem Volley-Treffer am Sonntag zum 1:1 hatte er zuletzt im Februar in der Liga getroffen. "Ich habe viel Genugtuung verspürt", fügte er nach der Zweitliga-Partie hinzu. Der Auswärtssieg führte die Kieler zurück auf den dritten Tabellenplatz.

Der gebürtige Bad Segeberger wurde beim Hamburger SV ausgebildet, galt als Ausnahmetalent und gewann im Jahre 2017 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester U 17-Spieler Deutschlands. Im Sommer 2019 wechselte Arp zu Bayern München, für die er aber in zwei Jahren kein einziges Bundesligaspiel absolvierte. 2021 ging er per Leihe die 2. Liga zu Kiel, ein Jahr später dann fest. In 56 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Treffer. Meist kam er über die Rolle des Reservisten jedoch nicht hinaus.

