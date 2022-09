Trotz der großen Unruhe beim Hamburger SV hält Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 den nächsten Gegner am Freitagabend immer noch für den großen Aufstiegsfavoriten der 2. Fußball-Bundesliga. "Wenn man auf die zweite Liga schaut, fällt der Name HSV immer, weil es der HSV ist. Weil es ein großer Name ist und der dann auch der Favorit auf den Aufstieg sein muss. Ich sehe sie aber in diesem Jahr aus dem Grund als Favorit, weil sie es dieses Jahr geschafft haben, zusammenzubleiben, weil sie sich gut verstärkt haben, weil der Trainer geblieben ist", sagte der 96-Coach vor dem Duell beider Mannschaften in Hannover (Freitag, 18.30 Uhr/Sky).