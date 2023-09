HSV-Investor Klaus-Michael Kühne will sich Zeit bei der Entscheidung über die Verlängerung des Namensrechts am Hamburger Volksparkstadion lassen. "Das habe ich erst einmal zurückgestellt", sagte der 86 Jahre alte Unternehmer in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" (Donnerstag). "Zu einem späteren Zeitpunkt kann man auch über das Stadionnamensrecht sprechen, aber das ist zurzeit nicht akut."