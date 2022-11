Der FC St. Pauli kommt nicht aus dem Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hamburger trennten sich am Dienstagabend in einem niveauarmen Nordduell von Holstein Kiel 0:0 und haben vor den Spielen der Konkurrenten am Mittwoch nur einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.