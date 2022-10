Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli will nach dem 3:0-Sieg über den Stadtrivalen HSV auch den nächsten Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga am heimischen Millerntor stürzen. "Wir wollen dominant auftreten und haben den Anspruch, zu gewinnen, sagte der Coach am Donnerstag mit Blick auf die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im ausverkauften Millerntor-Stadion. Er begegnet den Gästen, die die Tabelle nach 13 Spieltagen mit 28 Punkten vor dem SC Paderborn (26) und dem HSV (25) anführen, mit Respekt, aber ohne Angst. "Wir bereiten uns auf jedes Spiel gleich vor. Darmstadt hat schon letzte Saison stark gespielt. Sie wissen, was sie können", erklärte der 45-Jährige.