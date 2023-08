Vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf kritisiert St. Paulis Trainer die Intensität im vergangenen Spiel. Vor der Partie wird es eine Schweigeminute geben.

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli fordert nach dem ersten Spieltag in dieser Saison eine deutliche Leistungssteigerung von seinen Spielern. "Da verlange ich von meiner Mannschaft, dass wir einen Schritt nach vorn machen, was die Intensität gegen den Ball angeht, aber auch die Lösungen mit dem Ball", sagte der Coach vor dem ausverkauften Heimspiel des Fußball-Zweitligisten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf.

Die Hamburger hatten am ersten Spieltag 2:1 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern gewonnen. "Wir haben in Kaiserslautern, glaube ich, nur 188 Sprints gemacht, was deutlich zu wenig ist", kritisierte der 30-Jährige.

Gegen Düsseldorf werde es "wichtig sein, taktisch sehr diszipliniert zu agieren, aber es wird auch viel darauf ankommen, mit welcher Intensität wir dann auch in diese Sprints gehen", sagte Hürzeler. In der vergangenen Spielzeit trennten sich die Teams am 32. Spieltag 0:0, was für beide Teams praktisch das Aus im Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz bedeutete.

Vor Anpfiff der Partie wird es eine Schweigeminute geben, teilte ein Sprecher des Clubs mit. Ende Juli war ein Arbeiter vom Dach des Millerntor-Stadions gestürzt und noch am Unfallort wegen seiner schweren Verletzungen gestorben.

Gegen die Fortuna kann der Trainer voraussichtlich auf die angeschlagenen Jackson Irvine und Connor Metcalfe setzen. Bei beiden sehe es gut aus, verriet Hürzeler.

