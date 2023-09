Kapitän Jackson Irvine vom FC St. Pauli hat sich beim Länderspiel der australischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko verletzt. Beim Gold Cup in den USA musste der 30-Jährige wegen einer Knöchelverletzung mit einer Trage vom Spielfeld getragen werden, wie die australische Tageszeitung "The Sydney Morning Herald" am Sonntag berichtete. "Er hatte große Schmerzen. Ich fragte ihn, ob es gut sei, und er sagte nein", wurde Trainer Graham Arnold zitiert. Welche Folgen die Verletzung hat, war zunächst unklar.