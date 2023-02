Fünf Tage nach seinem Autounfall mit dem Verdacht auf Fahrerflucht steht Fußball-Profi Jean-Luc Dompé am Samstagabend im Zweitliga-Spitzenspiel beim 1. FC Heidenheim in der Startelf des Hamburger SV. "Er hat seinen Fehler eingestanden und hat sich der Öffentlichkeit gestellt. Er ist von uns aus dem Verein heraus auch sanktioniert worden", sagte Trainer Tim Walter vor dem Anpfiff in einem Sport1-Interview. "Und ich glaube: Fußball ist die beste Therapie für ihn. Ich glaube, dass es ihm am besten tut, wenn er heute wieder von Beginn an aufläuft."

Der 27 Jahre alte Dompé war am Montagabend in der Hamburger Innenstadt mit seinem Wagen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Verletzt wurde dabei niemand. Nach Angaben des Clubs saß mit William Mikelbrencis ein zweiter HSV-Profi "als Beifahrer eines anderen Fahrzeugs in der Nähe". Beide Spieler sollen sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort entfernt haben. Nach Angaben der Polizei wird gegen Dompé und Mikelbrencis "wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens" ermittelt.

Die Hamburger schlossen beide Spieler am Mittwoch vom Training aus und verhängten jeweils eine Geldstrafe gegen sie. Seit Donnerstag trainieren sie wieder, auch Mikelbrencis gehört in Heidenheim zum Spieltagskader. "Ich glaube, dass eine Geldstrafe sehr empfindlich ist und Wirkung zeigt", sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt dazu.

Der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald kann diesen Umgang des HSV mit dem Thema nicht nachvollziehen. Er wisse, dass das noch ein laufendes Verfahren sei und wolle auch niemanden vorverurteilen. "Bei uns beim 1. FC Heidenheim geht es aber etwas anders zu. Für uns würde ich ausschließen, dass solche Jungs nochmal für uns Fußball spielen", sagte der 55-Jährige in einem Sky-Interview.

