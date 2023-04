Die U19-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verliert zum Saisonende ihren Trainer Oliver Kirch. Der 40 Jahre alte frühere Profi werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein nach zwei Jahren verlassen, teilte der HSV am Ostermontag mit. "Olli hat uns neben seiner inhaltlichen Arbeit mit seinem Elan, Fleiß und seiner Leidenschaft, die er bereits als aktiver Profi auf den Rasen gebracht hat, in seinen zwei Jahren beim HSV total überzeugt", wurde Sportvorstand Jonas Boldt in der Mitteilung zitiert.

Die U19-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verliert zum Saisonende ihren Trainer Oliver Kirch. Der 40 Jahre alte frühere Profi werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Verein nach zwei Jahren verlassen, teilte der HSV am Ostermontag mit. "Olli hat uns neben seiner inhaltlichen Arbeit mit seinem Elan, Fleiß und seiner Leidenschaft, die er bereits als aktiver Profi auf den Rasen gebracht hat, in seinen zwei Jahren beim HSV total überzeugt", wurde Sportvorstand Jonas Boldt in der Mitteilung zitiert.

Kirch möchte laut Boldt Trainer im Profi-Bereich werden. Aktuell nimmt er an der Pro-Lizenz-Ausbildung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teil. "Das waren zwei tolle Jahre beim HSV, in denen ich viel Freude an meinem Job hatte", sagte Kirch. "Ich habe mich in allen Bereichen weiterentwickelt und kann guten Gewissens sagen, dass ich durch dieses Engagement ein besserer Trainer geworden bin!" Er arbeitete eng mit Profi-Trainer Tim Walter zusammen. U19-Spieler wie Tom Sanne, Nicolas Kisilowski oder Jesse Kilo sind regelmäßig im Trainingsbetrieb der Profis dabei.

In Kirchs erster Saison hatte die U19 den zehnten Platz in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost belegt. In der gerade beendeten Bundesliga-Runde kam die Mannschaft auf Rang drei und qualifizierte sich erstmals seit 2018/19 wieder für den DFB-Pokal der Junioren.

Trainer-Team HSV Kader HSV Spielplan HSV Tabelle 2. Bundesliga Mitteilung HSV