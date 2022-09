Vier Fußball-Profis des Hamburger SV sind während der Punktspielpause in der 2. Bundesliga auf Länderspielreise. Der slowakische Mittelfeldakteur Laszlo Bénes (25) trifft mit dem Nationalteam seines Landes am 22. September auf Aserbaidschan und am 25. September auf Weißrussland. Stürmer Ransford Königsdörffer (21) spielt mit Ghana gegen Brasilien und Nicaragua (23./27. September). Abwehrspieler Mario Vuskovic (20) tritt mit Kroatiens U21 zweimal gegen Dänemark (23./27. September) an. Und Rechtsverteidiger William Mikelbrencis (18) spielt mit der französischen U19-Auswahl gegen Portugal, Finnland und Serbien (22./24./26. September).

Vier Fußball-Profis des Hamburger SV sind während der Punktspielpause in der 2. Bundesliga auf Länderspielreise. Der slowakische Mittelfeldakteur Laszlo Bénes (25) trifft mit dem Nationalteam seines Landes am 22. September auf Aserbaidschan und am 25. September auf Weißrussland. Stürmer Ransford Königsdörffer (21) spielt mit Ghana gegen Brasilien und Nicaragua (23./27. September). Abwehrspieler Mario Vuskovic (20) tritt mit Kroatiens U21 zweimal gegen Dänemark (23./27. September) an. Und Rechtsverteidiger William Mikelbrencis (18) spielt mit der französischen U19-Auswahl gegen Portugal, Finnland und Serbien (22./24./26. September).

In der 2. Bundesliga geht es für Zweitliga-Spitzenreiter HSV am 30. September (18.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 weiter. Am Montag hatten die in der Hansestadt verbliebenen Profis trainingsfrei.

Homepage Hamburger SV HSV-Kader HSV-Spielplan HSV-Mitteilung