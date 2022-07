Innenverteidiger Mario Vuskovic vom Hamburger SV hat sich das Seitenband im Daumen gerissen, kann aber mit großer Wahrscheinlichkeit am nächsten Samstag im DFB-Pokal spielen. Das teilte der norddeutsche Fußball-Zweitligist am Montagabend mit. Die Verletzung war am Sonntag im HSV-Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (0:1) passiert. Dabei renkte sich Vuskovic den rechten Daumen aus, der von den Mannschaftsärzten wieder eingerenkt wurde.