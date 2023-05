Holstein Kiel gewinnt wieder in der 2. Bundesliga - und die Rückkehrer Thomas Dähne und Benedikt Pichler haben ihren Anteil am 2:1 gegen den KSC. Das eröffnet Trainer Marcel Rapp Perspektiven.

Kurz vor dem Saisonende in der 2. Fußball-Bundesliga machen die Comebacks der lange verletzten Thomas Dähne und Benedikt Pichler Holstein Kiel wieder Mut. Gerade auch im Hinblick auf die kommende Spielzeit, in der es einen größeren Umbruch im Kader der Norddeutschen geben wird. Beim 2:1 am Samstag gegen den Karlsruher SC bestritt Dähne sein erstes Zweitliga-Spiel seit dem 21. Oktober 2022 und ersetzte Torwart Robin Himmelmann, der wegen eines Infekts passen musste.

"Wenn man das Spiel sieht, hat Tom das sehr gut gemacht, hat sehr viel Ruhe ausgestrahlt", lobte Trainer Marcel Rapp. Der 29-jährige Dähne war erleichtert, nach seiner Knieverletzung endlich wieder einmal zu spielen. "Jeder Fußballer weiß, dass es keine einfache Zeit ist, wenn man verletzt ist. Umso mehr habe ich mich gefreut, heute vor dieser tollen Kulisse spielen zu dürfen", sagte er.

Die monatelange Zwangspause von Stürmer Benedikt Pichler endete mit seiner Einwechselung in der 61. Minute. Acht Minuten später gab er gleich die Vorlage zum 2:0 der Kieler durch den ebenfalls eingewechselten Finn Porath. "Für mich war es natürlich etwas ganz Besonderes, nach so langer Leidenszeit wieder auf dem Platz stehen und sogar einen Teil zum Sieg beitragen zu können", sagte der Österreicher. "Ich habe seit Monaten auf diesen Tag hingefiebert und bin nun einfach sehr glücklich."

Wegen einer Schleimbeutelentzündung hatte der 25-Jährige seit Anfang September gefehlt. Im Spiel gegen Arminia Bielefeld am 2. April war er zur Pause gebracht worden. Doch nach zwölf Minuten musste er wegen muskulärer Probleme das Spielfeld wieder verlassen.

"Wir sind absolut glücklich, dass er wieder zurück ist", sagte Rapp nun nach dem Spiel gegen den KSC. "Er war gefühlt acht Monate verletzt. Da kann man jetzt nicht zu viel erwarten. Und trotzdem ist er ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns." Man müsse ihn wieder langsam heranführen, "damit wir in der neuen Saison quasi einen Neuzugang haben", sagte der Holstein-Trainer.

Dähne und Pichler hatten ihren Anteil daran, dass den Kielern die Wiedergutmachung nach jeweils drei 0:3-Niederlagen gegen die Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf einigermaßen gelungen war. "Nach den letzten Ergebnissen war der heutige Sieg ein wichtiges Signal, dass wir die Saison keinesfalls abgeschenkt haben, sondern weiterhin alles geben, um zu punkten", sagte Dähne. Sportlich war es für beide Teams um nichts mehr gegangen. Die Kieler sind seit Wochen gerettet, der Karlsruher SC hatte am Spieltag zuvor mit dem 2:1 gegen Hannover 96 den Liga-Verbleib endgültig perfekt gemacht.

