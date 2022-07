Schiedsrichter Felix Zwayer sieht in seinem umstrittenen Handelfmeterpfiff in der Partie der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli keine eindeutige Fehlentscheidung. "Anhand der Bilder, die wir jetzt haben, sehe ich meine Feldentscheidung nicht komplett bestätigt, sie weisen aber auch nicht zu 100 Prozent in die andere Richtung", sagte der 41 Jahre alte Referee nach dem 2:2 bei Sport1. "Meine Wahrnehmung auf dem Platz, auf die ich mich letztendlich verlassen musste, war, dass der linke Arm zum Zeitpunkt des Abspiels eine leichte Bewegung nach außen macht und damit in die Flugbahn geht und den Ball ablenkt."