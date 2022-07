Der Hamburger SV hat Sportdirektor Michael Mutzel freigestellt. Der 42-Jährige werde mit sofortiger Wirkung von all seinen Tätigkeiten entbunden, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Der «Kicker» hatte bereits am Mittwochabend von Mutzels Aus berichtet. Der Vertrag des bisherigen Sportchefs war eigentlich bis zum 30. Juni 2023 gültig. Daher dürfte eine Abfindung für Mutzel fällig werden.