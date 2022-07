Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein neues Aufsichtsratsmitglied. Finanzunternehmer Detlef Dinsel ist am Donnerstagabend zum siebten Mitglied des Gremiums bestimmt worden. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 62-jährige Dinsel war von 2012 bis 2019 Gesellschafter beim Bundesligaclub FC Augsburg. Er übernimmt «den ruhenden Posten des für ein Jahr vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsandten Dr. Thomas Wüstefeld», informierte der HSV.