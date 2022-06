Fußballprofi Robert Glatzel hätte den Zweitligisten Hamburger SV beinahe in Richtung Bundesliga verlassen. «Ich hatte Angebote, mit denen ich direkt in der Bundesliga gelandet wäre», sagte der 28-jährige Angreifer in der «Sport Bild» (Mittwoch): «Aber ich habe gefühlt, dass meine Mission in Hamburg noch lange nicht zu Ende ist.»