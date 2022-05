Auch nach dem gesicherten Klassenverbleib will sich die Mannschaft von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nach den Worten von Trainer Marcel Rapp keinesfalls hängen lassen. «Wir haben auch einen Anspruch an uns selber und eine Verpflichtung gegenüber den Zuschauern», sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag. Er und seine Spieler bestreiten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg ihr letztes Heimspiel in der Saison. Mehr als 11.000 Fans werden erwartet. «Es geht darum, ein gutes Spiel zu zeigen, und dass wir uns würdig von den Zuschauern verabschieden.»