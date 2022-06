Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat vor dem Trainingsauftakt am Montag den nächsten Neuzugang präsentiert. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt Timo Becker vom Erstliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an die Förde. Der 25-jährige Verteidiger war zuletzt an den FC Hansa Rostock ausgeliehen und bestritt für die Mecklenburger 14 Zweitliga-Partien. Becker unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat vor dem Trainingsauftakt am Montag den nächsten Neuzugang präsentiert. Wie der Club am Freitag mitteilte, wechselt Timo Becker vom Erstliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an die Förde. Der 25-jährige Verteidiger war zuletzt an den FC Hansa Rostock ausgeliehen und bestritt für die Mecklenburger 14 Zweitliga-Partien. Becker unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

«Mit Timo Becker bekommen wir einen dynamischen und körperlich robusten Spieler für unsere Defensive», sagte Holsteins Sport-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver über den Neuzugang: «Er ist variabel in der Innenverteidigung und auch rechts außen in der Viererkette einsetzbar und hat in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, dass er uns direkt helfen kann.»

Der 25-Jährige freut sich auf seine Zeit bei den «Störchen»: «Gerade die Spielphilosophie des Trainers kommt meiner Spielweise entgegen, und so hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft gleich von Anfang an helfen kann», sagte Becker.