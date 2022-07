Als letzter der vier Nordclubs aus der 2. Fußball-Bundesliga startet der FC St. Pauli am Sonntag in sein Trainingslager nach Südtirol. Bis zum 10. Juli wird sich das Team von Cheftrainer Timo Schultz in der Gemeinde St. Leonhard in der Region Passeiertal auf die neue Zweitliga-Saison vorbereiten. Am kommenden Samstag (15.00 Uhr) steht für die Kiezkicker ein Härtetest gegen den kroatischen Erstligisten NK Istra auf dem Programm. Die St. Paulianer starten am 16. Juli (13.00 Uhr) mit dem Heimspiel im Hamburger Millerntor-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg in die Spielzeit.