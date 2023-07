Mit einem Klassiker startet die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV empfängt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. 57.000 Zuschauer werden im ausverkauften Volksparkstadion erwartet. Beide Teams haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben.

Mit einem Klassiker startet die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV empfängt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) den Bundesliga-Absteiger Schalke 04. 57.000 Zuschauer werden im ausverkauften Volksparkstadion erwartet. Beide Teams haben den Aufstieg als Ziel ausgegeben.

Der HSV startet seinen sechsten Versuch, um nach 2018 endlich wieder in die Bundesliga zurückzukehren. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Mannschaft mit ihrem Trainer Tim Walter jeweils in der Relegation gescheitert. Die Schalker spielen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren in der 2. Liga. 2022 waren sie aufgestiegen, mussten in der abgelaufenen Saison aber die Bundesliga wieder verlassen. Beide Mannschaften starten mit Personalproblemen. Vor allem die Abwehr der Hamburger ist arg gebeutelt.

Trainer-Team HSV Kader HSV Spielplan HSV Tabelle 2. Bundesliga Trainerteam Schalke 04 Kader Schalke 04 Spielplan Schalke 04