Auch nach drei Siegen in den ersten drei Spielen der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga bleiben die Verantwortlichen des FC St. Pauli vorsichtig. "Wir sind immer noch in einer brenzligen Situation", sagte Trainer Fabian Hürzeler am Donnerstag. Mit 26 Punkten liegen die Hamburger aktuell auf Platz neun, haben aber nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Der Abstand zum Tabellenende soll am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg vergrößert werden. Hürzeler warnte aber vor dem Gegner, der sich am vergangenen Wochenende durch einen 3:2-Sieg bei Holstein Kiel vom letzten Platz mit jetzt 21 Zählern auf Rang 15 verbesserte.

"Ein spielstarke Mannschaft", lautete Hürzelers Einschätzung über den Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt. Vor allem seine Defensive würde eine anspruchsvolle Aufgabe erwarten, fügte der 29-Jährige an. In erster Linie gelte es, die flinken Angreifer Baris Atik und Tatsuya Ito in den Griff zu bekommen. Hürzeler: "Die müssen wir im Team verteidigen."

Seine Mannschaft wird der St.-Pauli-Trainer wegen der Gelb-Sperre von Rechtsverteidiger Manolis Saliakas umbauen müssen. Als Ersatz stünde Jannes Wieckhoff parat, auch ein Zurückziehen von Connor Metcalfe aus dem Mittelfeld ist eine Option. Für die gerade in das Mannschaftstraining zurückgekehrten Luca Zander und Adam Dzwigala kommt ein Einsatz dagegen wohl noch zu früh.

