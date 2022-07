Miro Muheim ist unter den Fußball-Profis des Hamburger SV einer der Reiselustigsten. «Ich finde es extrem spannend, neue Kulturen, neue Leute kennenzulernen», sagte der Schweizer in der HSV-Youtube-Reihe «Auf einen Kaffee mit ...». Im bevorstehenden Winter geht es nach Island, zuvor war er zum Tauchen in Indonesien gewesen. Als weitere Ziele stehen Tel Aviv und Tokio auf der Reiseliste. Die Tipps kommen von seiner Freundin, einer Flugbegleiterin. «Sie war schon an extrem vielen Orten», berichtete Muheim.