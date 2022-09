Nach vier Spielen ohne Sieg will der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga die Wende herbeiführen. Dafür müssten die Kiezkicker am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg da anknüpfen, wo sie in der Vorsaison beim 3:2-Erfolg im SSV-Stadion aufgehört haben. "Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann können wir erfolgreich sein", sagte Abwehrspieler David Nemeth vor dem Match bei den sogar seit sechs Spielen sieg- und torlosen Regensburgern.