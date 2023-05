Regionalligist VfB Lübeck kann am Freitag die Rückkehr in den Profi-Fußball perfekt machen. Zum Sprung in die 3. Liga fehlt den Schleswig-Holsteinern nur noch ein Punkt. Den will das Team von Trainer Lukas Pfeiffer im Auswärtsspiel bei der SV Drochtersen/Assel (Anpfiff 19.30 Uhr) einsammeln. Sollte Hannover 96 II als einziger Rivale bei der Reserve von Werder Bremen (13.00 Uhr) nicht gewinnen, würde der Aufstieg sogar schon vor Spielbeginn feststehen.