Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer steht am Spielfeldrand. Foto

0:4 gegen Verl: Lübeck bricht in Schlussphase ein

Lange Zeit sah es für den VfB Lübeck nach einer normalen Niederlage in Unterzahl aus. Doch in den letzten Minuten trifft der SC Verl fast im Minutentakt.

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat beim SC Verl einen herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Die Elf von Trainer Lukas Pfeiffer verlor am Sonntagnachmittag mit 0:4 (0:1). Für Verl hatten Nicolas Sessa (27. Minute) per Freistoß, Kapitän Mael Corboz (86.), Maximilian Wolfram (89.) und Marcel Benger (90.) getroffen. Lübecks Morten Rüdiger (39.) musste früh mit Gelb-Rot vom Feld.

Verls Kapitän Mael Corboz (23.) scheiterte mit einem Schuss aus zentraler Position am gut reagierenden Lübecker Torhüter Philipp Klewin. Kurz darauf war der 30-Jährige chancenlos: Nicolas Sessa schlenzte einen Freistoß aus bester Lage über die Mauer in die Maschen. Der bereits mit Gelb verwarnte Rüdiger kam bei einem Zweikampf gegen Nico Ochojski zu spät und wurde zu Recht vom Platz gestellt. Verl ließ in der zweiten Hälfte den Ball gut laufen. Corboz, Wolfram und Benger sorgten kurz vor Schluss innerhalb weniger Minuten für Klarheit.

