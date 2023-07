Lukas Pfeiffer sieht Aufsteiger VfB Lübeck gut gerüstet für die kommende Spielzeit in der 3. Fußball-Liga. "Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Teams keinen Leistungsträger abgegeben und uns zielgerichtet und gut verstärkt", sagte der 32 Jahre alte Trainer den "Lübecker Nachrichten" (Dienstag). "Wir haben unser Team nun frühzeitig beisammen, es gibt drumherum keine größeren Baustellen bezüglich der Infrastruktur - ich sehe uns für die Saison sehr gut aufgestellt."

Lukas Pfeiffer sieht Aufsteiger VfB Lübeck gut gerüstet für die kommende Spielzeit in der 3. Fußball-Liga. "Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Teams keinen Leistungsträger abgegeben und uns zielgerichtet und gut verstärkt", sagte der 32 Jahre alte Trainer den "Lübecker Nachrichten" (Dienstag). "Wir haben unser Team nun frühzeitig beisammen, es gibt drumherum keine größeren Baustellen bezüglich der Infrastruktur - ich sehe uns für die Saison sehr gut aufgestellt."

Pfeiffer fehlt für die dritthöchste Spielklasse die Trainerlizenz. Dass dem Verein dadurch eine Strafe bis hin zu einem Punktabzug drohen könnte, belaste ihn nicht, sagte er. "Das Vertrauen, das der Verein und insbesondere (Sportvorstand) Sebastian Harms mir entgegengebracht haben, bestärkt mich in meiner Arbeit und in dem Weg, den ich mit meinem Trainerteam und der Mannschaft eingeschlagen habe." Der Verein habe im Vorwege lange und intensive Gespräche mit dem DFB geführt, "sodass das Risiko der in Betracht kommenden Strafen mit Sorgfalt abgewogen werden konnte".

Für den Lizenzerwerb sieht sich Pfeiffer bereit: "Ich habe alles dafür getan, was ich aktuell tun kann, um den nächsten Schritt zu machen und die A-Lizenz zu erwerben."

Homepage VfB Lübeck Interview mit den "Lübecker Nachrichten"