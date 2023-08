Der VfB Lübeck bleibt in der 3. Fußball-Liga in dieser Saison noch ungeschlagen. Am Samstag erkämpfte sich der Aufsteiger mit dem 2:2 (0:2) beim SV Waldhof Mannheim das zweite Unentschieden im zweiten Spiel. Jalen Hawkins (38. Minute) und Laurent Jans (45.+4) hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Jannik Löhden (56.) und Mats Facklam (82.) glichen vor den 9368 Zuschauern für die Schleswig-Holsteiner aus.