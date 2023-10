Das Warten geht weiter. Der VfB Lübeck ist nach dem 1:2 in Regensburg seit acht Spielen in der 3. Liga sieglos. Im weiteren Verlauf des Spieltags droht dem Aufsteiger noch Schlimmeres.

Die Durststrecke des VfB Lübeck in der 3. Fußball-Liga dauert an. Das 1:2 (0:2) am Samstag bei Jahn Regensburg war für die Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer bereits das achte sieglose Spiel in Serie. Die Treffer für die Oberpfälzer, die sich zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze setzten, erzielten Dominik Kother (41. Minute) und Oscar Schönfelder (45.+3). Für Lübeck war Robin Velasco (46.) erfolgreich.

"Bis zum 1:0 machen wir ein richtig gutes Auswärtsspiel", sagte VfB-Coach Pfeiffer nach der Partie bei MagentaSport. Danach sei sein Team in "zwei Umschaltmomente gelaufen. Die Phase vor der Halbzeit hat uns das Genick gebrochen".

Nach einem ausgeglichenen Beginn waren die Schleswig-Holsteiner die klar bessere Mannschaft. Umso überraschender war, dass der gastgebende Zweitliga-Absteiger noch vor der Pause zwei Treffer erzielte. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen Hoffnung auf. Zum einen sorgte Velasco nach nur 29 Sekunden in der zweiten Hälfte für den Anschluss, zum anderen spielte der VfB nach der Gelb-Roten Karte gegen den Regensburger Louis Breunig (70.) in Überzahl.

In der jetzt zerfahrenen und teilweise sehr hart geführten Partie musste dann aber auch der Lübecker Leon Sommer nach einer Notbremse gegen Bryan Hein mit einer Roten Karte vom Feld. Mit weiterhin neun Zählern bleibt der Aufsteiger aus der Hansestadt vorerst auf Rang 16. Im weiteren Verlauf des Spieltags droht aber der Sturz auf einen Abstiegsplatz.

