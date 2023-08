Aufsteiger VfB Lübeck bleibt in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen. Am Samstag trennten sich die Schleswig-Holsteiner 1:1 von Erzgebirge Aua. Cyrill Akono (53. Minute) hatte die Lübecker im heimischen Stadion in Führung gebracht. Den Ausgleichstreffer der Sachsen erzielte Marvin Stefaniak per Foulelfmeter (73.).