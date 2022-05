Eine riesige Spinne hat sich während der Fahrt auf der Autobahn 7 im Wagen einer Frau abgeseilt – und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Im Wagen einer Frau hat sich eine riesige Spinne abgeseilt, was zu einem Polizei-Einsatz führte. Die Frau war am Montagmorgen auf der Autobahn A7 in Richtung Norden unterwegs, als sie das fast handflächengroße Tier kurz vor dem Parkplatz Lottorf abseilte.

Einsatz auf der A7: Polizisten entließen Spinne in Freiheit

Sie hielt auf dem Seitenstreifen an und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fingen die große, aber ungefährliche Hausspinne ein und entließen sie in die Freiheit. Eine Foto, das die Polizei in einer Pressemitteilung geteilt hat, zeigt die Spinne in einer pinken Plastikbox.

So schön und so tödlich Bei welchen australischen Tieren man besser weglaufen sollte 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 13 der Fotostrecke zum Klicken: Die Rotrückenspinne, eine enge Verwandte der amerikanischen Schwarzen Witwe, besitzt ein sehr langsam wirkendes Nervengift, das Schmerzen, Schweißausbrüche, Übelkeit und Halluzinationen auslöst und auch zum Tode führen kann. Jedoch ist nur das Weibchen der Art gefährlich. Die kleinen Spinnen verstecken sich gern in Nischen, unter Treppen oder in Blumentöpfen. Jedes Jahr werden rund 300 Menschen von einem "Red Back Spider" gebissen. Es gibt ein schnell wirkendes Gegengift. Mehr

Es handelte sich den Angaben zufolge um eine Eratigena duellica. Die riesige Hausspinne ist in den USA, in Kanada und in Europa zuhause.

Quellen: Polizeidirektion Flensburg, NDR