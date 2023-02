Die SPD in Schleswig-Holstein hat der Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey nach der Wahl für den Wahlkampf gedankt. "Sie haben in herausfordernden Zeiten einen intensiven Wahlkampf über die Zukunftsfragen unserer Hauptstadt geführt", sagte die Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Sonntag in Kiel. Die Ausgangslage sei nicht nur wegen des Frusts über die Wahlwiederholung schwierig gewesen, sondern auch von Krisen geprägt.