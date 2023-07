Frisch geerntete Erdbeeren in kleinen Schalen stehen in einem Folientunnel. Foto

Sommerzeit ist Beerenzeit. Die Erdbeersaison endet. Aber mit Himbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeeren hat schon die nächste Erntezeit für die süßen Früchte begonnen. Und auch heimische Kirschen gibt es schon.

Die Erdbeerernte neigt sich dem Ende zu, spät reife Sorten werden aber noch angeboten. "Mit der Erdbeersaison zeigen sich die Erzeuger zufrieden, vor allem gegenüber der vorherigen Saison", teilte die Landwirtschaftskammer mit. Die Preise seien stabil und die Absätze gut. Wie mit den Kostensteigerungen im Bereich Logistik, Vermarktung und Löhne in der kommenden Saison umgegangen wird und ob es gegebenenfalls Anbaueinschränkungen gibt, bleibt den Angaben zufolge abzuwarten. Erdbeeren wurden laut Landwirtschaftskammer zuletzt von 89 Betrieben auf einer Freilandfläche von insgesamt 862 Hektar erzeugt.

Aktuell werden zudem bereits Himbeeren, Kirschen, Stachelbeeren und Heidelbeeren geerntet. Die Reife der Kirschen und Sommerbeeren wurde durch das heiße und trockene Wetter im Juni etwas beschleunigt, so dass in diesem Jahr in der letzten Juniwoche bereits mit der Himbeer- und Kirschernte der frühen Sorten begonnen werden konnte. Die Fruchtqualitäten sind nach Angaben der Kammer sehr gut.

Der Himbeeranbau ist mit rund 60 Hektar Anbaufläche in Schleswig-Holstein nach Angaben der Landwirtschaftskammer eine eher kleine Kultur. Da die sehr zarten Früchte empfindlich auf Wind, Starkregen und Hagel sowie auf anhaltende Regenfälle reagieren, entwickelt sich die Produktion der Himbeeren mehr und mehr in den geschützten Anbau unter Foliendächern. Rund 50 Prozent der Anbaufläche fallen auf den geschützten Anbau.

Süßkirschen wachsen nach Angaben des Statistikamts Nord ebenfalls auf rund 60 Hektar. Auf elf Hektar werden Sauerkirschen angebaut. Heidelbeeren werden auf 76 Hektar und Stachelbeeren auf nur rund 0,6 Hektar erzeugt.