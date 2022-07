Die aktuell trockenen Sommertage mit kurzfristiger Hitze machen den meisten Landwirten in Schleswig-Holstein wenig Sorgen. Die Pressesprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen, sprach am Dienstag von gutem Erntewetter. Die noch nicht überall abgeschlossene Ernte der Wintergerste bringe durchschnittliche bis gute Erträge. Der Raps sei noch in der Reifephase. "Die Prognosen sind gut", sagte Rixen. Mit der Rapsernte könne in den ersten Landesteilen möglicherweise bereits Ende dieser Woche begonnen werden.