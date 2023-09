Unbekannte haben in Ahrensburg im Kreis Stormarn Lebensmittel im großen Stil illegal entsorgt. Beamte des Polizei-Autobahn und Bezirksreviers hätten am Mittwoch nach einem Zeugenhinweis rund 900 Kilogramm Kartoffeln sowie große Mengen Zwiebeln und Melonen entdeckt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die größtenteils in Säcken und Kartons verpackten Feldfrüchte seien an insgesamt neun Feldzufahrten in der Nähe der Müllverbrennungsanlage Stapelfeld gefunden worden.

Die Kartoffeln waren nach Angaben einer Polizeisprecherin in Zehnkilo-Säcken mit dem Aufdruck eines spanischen Erzeugers verpackt. Alle Lebensmittel seien nicht verdorben, sondern noch genießbar gewesen, sagte sie. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Nähe der Fundstelle ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben.

Pressemitteilung der Polizei