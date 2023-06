Vor dem Weltflüchtlingstag am Dienstag haben Aktive von Greenpeace und Fridays for Future auf die Lage von Klimageflüchteten aufmerksam gemacht. Mit rund 50 Kajaks und Kanus breiteten sie am Montag auf der Hamburger Binnenalster ein schwimmendes Banner mit der Aufschrift "Klimakrise ist Fluchtgrund!" aus. "Die Industrieländer haben die Klimakrise hauptsächlich historisch verursacht", sagte Fawad Durrani von Greenpeace. "Sie sollten nun auch die Betroffenen unterstützen. Es braucht einen internationalen rechtlichen Rahmen für Menschen, die deshalb ihr Land verlassen müssen."