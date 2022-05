Ein jährliches Highlight im Amateurfußball ist der Finaltag im Landespokal. Am heutigen Samstag werden bundesweit 21 Endspiele um die Trophäen in den verschiedenen Landesverbänden ausgetragen. Die Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokalwettbewerb und können sich auf satte Einnahmen freuen.

Ein jährliches Highlight im Amateurfußball ist der Finaltag im Landespokal. Am heutigen Samstag werden bundesweit 21 Endspiele um die Trophäen in den verschiedenen Landesverbänden ausgetragen. Die Sieger qualifizieren sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokalwettbewerb und können sich auf satte Einnahmen freuen.

In Schleswig-Holstein stehen sich Regionalligist VfB Lübeck und Oberligist TSB Flensburg gegenüber. Gespielt wird im Manfred-Werner-Stadion von Weiche Flensburg 08. Anpfiff ist um 14.15 Uhr. Die Lübecker sind klare Favoriten. Sie haben nur eines ihrer vergangenen 16 Spiele verloren.

In Hamburg haben es die Regionalligisten Teutonia 05 Ottensen und Altona 93 miteinander zu tun. Das Spiel im Stadion Hoheluft beginnt um 12.15 Uhr. Erwartet werden 5000 Zuschauer. Für Altona ist es die neunte Finalteilnahme, Teutonia steht erstmals im Endspiel. Dennoch ist Teutonia 05 Favorit. Das Team spielt in der Meisterrunde der Regionalliga, der AFC steht als Absteiger in die Oberliga fest. Alle Finals werden in der ARD in gestaffelten Konferenzschaltungen übertragen.