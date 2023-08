Nach zwei verlorenen Endspielen stehen die Hamburg Sea Devils im dritten Jahr in der European League of Football vor dem Aus in der Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Charles Jones unterlag am Sonntag bei den weiterhin ungeschlagenen Rhein Fire aus Düsseldorf mit 9:40 (3:13) und hat damit kaum noch eine Chance, bei noch drei zu absolvierenden Partien den Einzug in die Playoffs perfekt zu machen.