Die Hamburg Sea Devils greifen nach der Football-Krone in Europa. Mit dem 19:7 (10:7)-Erfolg im Halbfinale am Samstag vor rund 3000 Zuschauern im Stadion Hoheluft gegen die Raiders Tirol sicherten sich die Hanseaten den Einzug in das Endspiel der European League of Football am 25. September in Klagenfurt.