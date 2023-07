Den Hamburg Sea Devils ist der erhoffte Erfolg im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs in der European League of Football gelungen. Die Hanseaten setzten sich am Sonntag mit 18:14 (3:0) gegen die Cologne Centurions durch und weisen nach acht von zwölf Partien eine Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen auf.

Das Gastgeber-Team von Cheftrainer Charles Jones ging im Stadion Hoheluft per Fieldgoal von Eric Schlomm im zweiten Viertel 3:0 in Führung. Nach der Pause fanden die Kölner zunehmend Lücken in der Hamburger Defensive und zogen auf 14:3 davon. Im Schlussabschnitt schafften es die Devils jedoch, die Partie dank der Touchdowns von Benjamin Mau und Curtis Slater sowie den Extrapunkten von Jakob Michaelsen und Schlomm zu drehen.

