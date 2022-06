Die Hamburg Sea Devils sind mit einem klaren Erfolg in die zweite Saison der European League of Football gestartet. Am Sonntag setzte sich der Vorjahresfinalist im Stadion Hoheluft vor 4936 Fans mit 43:18 (23:6) gegen Berlin Thunder durch. «Mit so einem Spiel haben wir nicht gerechnet. Es war ein Footballfest zum Start, jetzt heißt es dranbleiben», sagte General Manager Max Paatz. Running Back Glen Toonga war mit 110 Yards und zwei Touchdowns der erfolgreichste Spieler der Hanseaten um Quarterback Salieu Ceesay. Am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) sind die Sea Devils erneut Gastgeber und empfangen die Barcelona Dragons.