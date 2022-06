Die Kiel Baltic Hurricanes müsssen in der German Football League auf ihren ersten Saisonsieg warten. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Tino Zorn bei den Cologne Crocodiles mit 0:49 (0:14/0:21/0:0/0:14) und kommt damit nach vier Spieltagen auf ein Remis und drei Niederlagen. «Wir sind mit anderen Zielen und Ambitionen hierher gefahren. Aber wir konnten in keiner Phase des Spiels das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben», meinte der Coach. «Nun haben wir zwei Wochen spielfrei, und es gilt, zu analysieren und die Erfahrungen aus den ersten vier Spielen auszuwerten.»