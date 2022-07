Die Hamburg Sea Devils haben ihre Erfolgsbilanz in der European League of Football ausgebaut. Am Sonntag setzten sich die Hanseaten im Stadion Hoheluft 42:15 (23:9) über Rhein Fire aus Düsseldorf durch und feierten damit im fünften Saisonspiel ihren vierten Sieg. Allerdings gerieten die Sea Devils zunächst mit 0:6 in Rückstand. Danach aber war Running Back Glen Toonga mit drei Touchdowns vor der Pause maßgeblich daran beteiligt, dass die Gastgeber das Blatt wenden konnten. Nach dem Seitenwechsel trug der Brite das Lederei ein weiteres Mal in die Endzone der Düsseldorfer.