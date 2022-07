Die Kiel Baltic Hurricanes müssen weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Nordgruppe der German Football League warten. Die Norddeutschen verloren mit 21:56 (0:7/14:14/0:14/7:21) gegen die Cologne Crocodiles und verpassten damit am Samstag die Revanche für die 0:49-Niederlage in Köln vor drei Wochen klar. Nach fünf Partien weisen die Hurricanes weiterhin nur einen Punkt auf. Nächster Gegner sind am 23. Juli (16.00 Uhr) die Düsseldorf Panther.