Ein Obdachloser ist in der Hamburger S-Bahn und am Hamburger Hauptbahnhof mehrfach von einem 25-jährigen Mann attackiert worden. Die Angriffe fanden in der Linie S 21 zwischen den Stationen Rothenburgsort und dem Hamburger Hauptbahnhof statt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der 40-jährige Fahrgast hatte demnach am Sonntagmorgen in der S-Bahn zuvor andere Mitfahrer um Kleingeld gebeten, woraufhin er von dem 25-Jährigen mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert wurde.