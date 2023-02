Der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, setzt zur Lösung des Fachkräftemangels auf Zuwanderung, die Jugend und Frauen. "Wir brauchen eine Nettozuwanderung", sagte Fock in einem Interview der "Hamburger Morgenpost" ("Mopo"/Mittwoch). Es kämen zwar 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland, aber mehr als 700.000 von ihnen verließen das Land auch wieder, weil sie nicht dauerhaft Fuß fassten. "Es muss uns gelingen, sie nachhaltig zu integrieren und qualifikationsgerecht zu beschäftigen, damit sie bleiben", forderte Fock. Zudem müssten alle Jugendlichen nach dem Schulabschluss tatsächlich in Arbeit gebracht und die Erwerbstätigkeit von Frauen weiter gestärkt werden.

Der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, setzt zur Lösung des Fachkräftemangels auf Zuwanderung, die Jugend und Frauen. "Wir brauchen eine Nettozuwanderung", sagte Fock in einem Interview der "Hamburger Morgenpost" ("Mopo"/Mittwoch). Es kämen zwar 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland, aber mehr als 700.000 von ihnen verließen das Land auch wieder, weil sie nicht dauerhaft Fuß fassten. "Es muss uns gelingen, sie nachhaltig zu integrieren und qualifikationsgerecht zu beschäftigen, damit sie bleiben", forderte Fock. Zudem müssten alle Jugendlichen nach dem Schulabschluss tatsächlich in Arbeit gebracht und die Erwerbstätigkeit von Frauen weiter gestärkt werden.

Fock geht davon aus, dass die Lebensarbeitszeit flexibler wird. "Dass also Menschen in der Früh- und Spätphase mehr arbeiten können, weil sie in der Mitte ihres Arbeitslebens vielleicht andere Schwerpunkte haben." Wichtig sei auch die Digitalisierung und Automatisierung. "Das kann uns auch helfen, die Fachkräftelücke zu schließen."

Keinen Erfolg verspreche jedoch die Akquirierung von vermeintlichen Drückebergern. Deren Anteil sei verschwindend gering, sagte Fock. "Wir messen das daran, ob die Menschen wiederholt mit Sanktionen belegt werden, weil sie unsere Ausbildungs- oder Arbeitsplatzangebote ablehnen." Deren Quote bewege sich seit Jahrzehnten zwischen 1,5 und 3 Prozent. "Wer also hofft, so die Fachkräftelücke zu schließen, den muss ich enttäuschen", sagte Fock.

Nach seinen Angaben ist der demografische Wandel bereits am Arbeitsmarkt angekommen und nehme Fahrt auf. "Im Sommer 2022 waren in Hamburg 212 654 Beschäftigte älter als 55 Jahre, rund die Hälfte von ihnen älter als 60. "Sie werden sehr bald auf dem Arbeitsmarkt fehlen", sagte Fock. Gleichzeitig gebe es einen hohen Bedarf an Arbeitskraft, denn Dienstleistungen und Produkte seien trotz Krise weiter gefragt.